Лесовой высказал мнение, нужно ли переезжать молодым игрокам в нетоповые чемпионаты

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказал мнение, что молодым игрокам из России стоит уезжать в Европу, даже если это не чемпионат из топ-5. Ранее он выступал за израильский «Маккаби» Хайфа и кипрский АЕЛ.

– В дискуссии, что иногда возникает: переезжать молодым игрокам в нетоповые европейские чемпионаты или оставаться в России, ты на чьей стороне?

– Если представить, что мне снова 20 и стоит выбор – идти в аренду в тульский «Арсенал» или поехать, например, в чемпионат Греции, я бы сейчас выбрал второй вариант. Многие бы со мной, наверное, не согласились, а многие – согласились, но моё мнение, что молодым игрокам до 23-25 лет нужно уезжать в Европу, даже если это не чемпионат из топ-5.

Так сложилось, что сейчас РПЛ находится в вакууме. Это по-прежнему сильный чемпионат, но сейчас нет еврокубков, и интерес со стороны скаутов и агентов стал ниже. Я даже сужу по Кипру. Когда играл за АЕЛ, мне постоянно писали агенты из разных стран, говорили, что следят за мной, предлагали различные варианты для продолжения карьеры, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».