Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лесовой высказал мнение, нужно ли переезжать молодым игрокам в нетоповые чемпионаты

Лесовой высказал мнение, нужно ли переезжать молодым игрокам в нетоповые чемпионаты
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказал мнение, что молодым игрокам из России стоит уезжать в Европу, даже если это не чемпионат из топ-5. Ранее он выступал за израильский «Маккаби» Хайфа и кипрский АЕЛ.

– В дискуссии, что иногда возникает: переезжать молодым игрокам в нетоповые европейские чемпионаты или оставаться в России, ты на чьей стороне?
– Если представить, что мне снова 20 и стоит выбор – идти в аренду в тульский «Арсенал» или поехать, например, в чемпионат Греции, я бы сейчас выбрал второй вариант. Многие бы со мной, наверное, не согласились, а многие – согласились, но моё мнение, что молодым игрокам до 23-25 лет нужно уезжать в Европу, даже если это не чемпионат из топ-5.

Так сложилось, что сейчас РПЛ находится в вакууме. Это по-прежнему сильный чемпионат, но сейчас нет еврокубков, и интерес со стороны скаутов и агентов стал ниже. Я даже сужу по Кипру. Когда играл за АЕЛ, мне постоянно писали агенты из разных стран, говорили, что следят за мной, предлагали различные варианты для продолжения карьеры, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Даниил Лесовой: сейчас понимаю, что шансов заиграть в «Зените» у меня практически не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android