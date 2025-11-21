Бубнов: для «Спартака» такой раскол произошёл, потому что легионеры были за Станковича

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с уходом тренера Деяна Станковича из московского «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

«Я вот сейчас посмотрел его [Романова] биографию в футболе. Он будет в первую очередь опираться на спартаковцев, на наших. С легионерами, я уверен, что у него никакого контакта нет — контакт был у Станковича. Для «Спартака» сейчас такой раскол произошёл, потому что, судя по всему, мало что он их приглашал, так они за него были, за Станковича. Сейчас его убрали, а что им делать? Убрали тренера, который с ними поговорить мог, он их там любил. Станкович — это Станкович. При всём уважении, а кто такой Романов? Ну, спартаковский воспитанник, ну и что?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».