Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 24-30 ноября
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 24 по 30 ноября.
- 24 ноября, понедельник, 22:45 — футбол: Лига 2 (Франция), «Реймс» — «Монпелье».
- 25 ноября, вторник, 20:45 — футбол: Лига чемпионов. Общий этап. «Галатасарай» — «Юнион Сент-Жиллуа».
- 26 ноября, среда, 20:45 — футбол: Лига чемпионов. Общий этап. «Копенгаген» — «Кайрат».
- 27 ноября, четверг, 20:45 — футбол: Лига конференций. Мультикаст матчей общего этапа.
- 27 ноября, четверг, 23:00 — футбол: Лига конференций, «Страсбург» — «Кристал Пэлас».
- 28 ноября, пятница, 17:50 — футбол: Кубок короля (Саудовская Аравия), «Аль-Холуд» — «Аль-Халидж».
- 28 ноября, пятница, 20:30 — футбол: Кубок короля (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия».
- 28 ноября, пятница, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Метц» — «Ренн».
- 29 ноября, суббота, 15:15 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Женщины, 4х6 км.
- 29 ноября, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия). Мультикаст матчей Бундеслиги.
- 29 ноября, суббота, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб».
- 29 ноября, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Марсель» — «Тулуза».
- 30 ноября, воскресенье, 16:00 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета.
- 30 ноября, воскресенье, 19:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лорьян» — «Ницца».
- 30 ноября, воскресенье, 21:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Фрайбург» — «Майнц».
