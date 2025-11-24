Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 24-30 ноября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 24 по 30 ноября.

24 ноября, понедельник, 22:45 — футбол: Лига 2 (Франция), «Реймс» — «Монпелье».

Лига 2 (Франция), «Реймс» — «Монпелье». 25 ноября, вторник, 20:45 — футбол: Лига чемпионов. Общий этап. «Галатасарай» — «Юнион Сент-Жиллуа».

Лига чемпионов. Общий этап. «Галатасарай» — «Юнион Сент-Жиллуа». 26 ноября, среда, 20:45 — футбол: Лига чемпионов. Общий этап. «Копенгаген» — «Кайрат».

Лига чемпионов. Общий этап. «Копенгаген» — «Кайрат». 27 ноября, четверг, 20:45 — футбол: Лига конференций. Мультикаст матчей общего этапа.

Лига конференций. Мультикаст матчей общего этапа. 27 ноября, четверг, 23:00 — футбол: Лига конференций, «Страсбург» — «Кристал Пэлас».

Лига конференций, «Страсбург» — «Кристал Пэлас». 28 ноября, пятница, 17:50 — футбол: Кубок короля (Саудовская Аравия), «Аль-Холуд» — «Аль-Халидж».

Кубок короля (Саудовская Аравия), «Аль-Холуд» — «Аль-Халидж». 28 ноября, пятница, 20:30 — футбол: Кубок короля (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия».

Кубок короля (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия». 28 ноября, пятница, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Метц» — «Ренн».

Лига 1 (Франция), «Метц» — «Ренн». 29 ноября, суббота, 15:15 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Женщины, 4х6 км.

Кубок мира. Эстерсунд. Женщины, 4х6 км. 29 ноября, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия). Мультикаст матчей Бундеслиги.

Бундеслига (Германия). Мультикаст матчей Бундеслиги. 29 ноября, суббота, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб».

Саудовская Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб». 29 ноября, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Марсель» — «Тулуза».

Лига 1 (Франция), «Марсель» — «Тулуза». 30 ноября, воскресенье, 16:00 — биатлон: Кубок мира. Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета.

Кубок мира. Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета. 30 ноября, воскресенье, 19:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лорьян» — «Ницца».

Лига 1 (Франция), «Лорьян» — «Ницца». 30 ноября, воскресенье, 21:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Фрайбург» — «Майнц».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.