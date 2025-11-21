Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил о тяжёлой травме Вадима Шилова на тренировке

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о тяжёлой травме полузащитника Вадима Шилова. 17-летний футболист получил повреждение передней крестообразной связки колена. Неприятный инцидент произошёл на тренировке.

«Вадим Шилов получил травму крестообразной связки. Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре.

По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее.

Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!" — написала пресс-служба в клубном телеграм-канале.

