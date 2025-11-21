«Мне его жалко». Бубнов — о Романове на посту и. о. главного тренера «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении Вадима Романова на должность исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» после ухода Деяна Станковича.

«Моё мнение, мне его жалко. Если он такой, как Шалимов говорит, перспективный и сильный, ему могут погубить всю карьеру. Больше того, ему 47 лет, это не молодой, ещё на таком уровне он не работал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. В ближайшем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с московским ЦСКА 22 ноября.