Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин огласил свою цель в сборной России

Константин Тюкавин огласил свою цель в сборной России
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что ставит перед собой цель провести 50 матчей за сборную России. По состоянию на сегодняшний день 23-летний форвард бело-голубых провёл за национальную команду восемь игр и забил один гол.

«Всех был рад увидеть, меня давно не было в сборной России. Классно со всеми пообщаться. Расстроило, что не победили, но что сделать, это футбол. Сборная Чили оказалась сильнее, обыграла нас. Александра Головина наградили футболкой за 50 матчей. У меня тоже есть такая цель», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге, а следом уступила Чили (0:2) в Сочи.

Материалы по теме
Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?
Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android