Константин Тюкавин огласил свою цель в сборной России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что ставит перед собой цель провести 50 матчей за сборную России. По состоянию на сегодняшний день 23-летний форвард бело-голубых провёл за национальную команду восемь игр и забил один гол.

«Всех был рад увидеть, меня давно не было в сборной России. Классно со всеми пообщаться. Расстроило, что не победили, но что сделать, это футбол. Сборная Чили оказалась сильнее, обыграла нас. Александра Головина наградили футболкой за 50 матчей. У меня тоже есть такая цель», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге, а следом уступила Чили (0:2) в Сочи.