Игрок «Пари НН» Лесовой: хотелось бы попросить болельщиков не переставать в нас верить

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой обратился к болельщикам клуба. «Пари НН» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Мне бы хотелось попросить болельщиков не переставать в нас верить. Потому что всё чувствуется. Когда мы видим, что на стадион приходит меньше болельщиков или читаем комментарии, суть которых, что на нас поставлен крест, это передаётся команде и угнетает ещё больше. Хочется попросить болельщиков поддержать нас по максимуму, это окрыляет и помогает уйти от негативных мыслей.

Да, пока мы замыкаем турнирную таблицу, но я убеждён, что всё можно изменить. Не такой большой отрыв от конкурентов, чтобы посыпать голову пеплом и говорить, что всё потеряно. Хочется попросить тех, кто распыляет негатив, уменьшить это. Потому что это точно команде не помогает», — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».