Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Лесовой: хотелось бы попросить болельщиков не переставать в нас верить

Игрок «Пари НН» Лесовой: хотелось бы попросить болельщиков не переставать в нас верить
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой обратился к болельщикам клуба. «Пари НН» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Мне бы хотелось попросить болельщиков не переставать в нас верить. Потому что всё чувствуется. Когда мы видим, что на стадион приходит меньше болельщиков или читаем комментарии, суть которых, что на нас поставлен крест, это передаётся команде и угнетает ещё больше. Хочется попросить болельщиков поддержать нас по максимуму, это окрыляет и помогает уйти от негативных мыслей.

Да, пока мы замыкаем турнирную таблицу, но я убеждён, что всё можно изменить. Не такой большой отрыв от конкурентов, чтобы посыпать голову пеплом и говорить, что всё потеряно. Хочется попросить тех, кто распыляет негатив, уменьшить это. Потому что это точно команде не помогает», — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Пари НН» Лесовой: мне очень интересно работать со Шпилевским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android