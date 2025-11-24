Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 2 «Реймс» — «Монпелье»

24 ноября в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 15-го тура французской Лиги 2 сезона-2025/2026 между клубами «Реймс» и «Монпелье». Игра пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Александр Головин рассказал, при предложениях каких клубов готов покинуть «Монако»

Какие карточки есть в футболе: