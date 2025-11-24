Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Реймс — Монпелье: прямая трансляция матча 15-го тура Лиги 2 по футболу 2025/2026 начнется в 22:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 2 «Реймс» — «Монпелье»
24 ноября в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 15-го тура французской Лиги 2 сезона-2025/2026 между клубами «Реймс» и «Монпелье». Игра пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 2 . 15-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Реймс
Окончен
2 : 0
Монпелье
1:0 Мартьяль Тиа – 9'     2:0 Накамура – 90+6'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 2 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 2 сезона-2025/2026
