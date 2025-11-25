Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Галатасарай» — «Юнион»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» и «Юнион». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После четырёх туров турецкий гранд набрал девять очков и занимает девятое место. Команда из Брюсселя заработала три очка и располагается на 28-й строчке.

В минувшем туре «Галатасарай» разгромил «Аякс» со счётом 3:0. «Юнион» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 1:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

