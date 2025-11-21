Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Мирослав Ромащенко: я привёл в пример Секуличу Оливье Жиру

Мирослав Ромащенко: я привёл в пример Секуличу Оливье Жиру
Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о безголевой серии форварда екатеринбуржцев Мартина Секулича.

«Мартин — очень качественный, хороший форвард. Мне нравится его отношение к делу, игровые характеристики. По своим качествам Секулич — настоящий страйкер. При этом и черновой работы он не чурается. Когда любой нападающий перестаёт поражать ворота, это сказывается, немного теряется уверенность. Но здесь важно другое: в каждом из этих матчей у него было множество голевых моментов; они не пропали — это самое главное. Просто мяч предательски не шёл в ворота. Он даже пенальти не забивал — ну, бывает! Похожий период у него был и в прошлом чемпионате. Мы со своей стороны всячески его поддерживали. Я приводил Мартину в пример Оливье Жиру. На ЧМ-2018 в России тот не забил ни одного гола, но очень много работал на команду — и она стала чемпионом мира! Так и в случае с Секуличем — нужно было продолжать работать, терпеть и сохранять спокойствие», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

