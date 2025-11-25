Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Юнион: прямая трансляция матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 начнется в 20:45

«Галатасарай» — «Юнион»: прямая видеотрансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Галатасарай» и «Юнион». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Дэвид – 57'    
Удаления: Уньяй – 89' / нет

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Всё о скандалище в турецком футболе. Более 1000 игроков и 149 судей подозревают в ставках
Всё о скандалище в турецком футболе. Более 1000 игроков и 149 судей подозревают в ставках

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android