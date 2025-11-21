Егор Титов раскрыл, что его беспокоит перед дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался в преддверии центрального матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45.

«Наконец-то будет аншлаг, ещё приятнее, что это будет домашний матч. Мне кажется, что смена наставника всегда положительно влияет на команду. Не то, что был плохой, а пришёл хороший. А сама ситуация в виде смены тренера может положительно повлиять на результат. Поэтому ожидания хорошие. Единственное, что беспокоит, наличие большого количества сборников, кто-то только прилетел, кто-то прилетит позже», — приводит слова Титова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).