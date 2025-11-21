Скидки
Тренер сборной России U-18 Коротаев дал совет Шилову после разрыва крестообразной связки

Комментарии

Тренер сборной России U-18 Станислав Коротаев дал совет нападающему «Зенита» Вадиму Шилову, который получил травму крестообразных связок колена.

«Могу сказать одно — главное правильно восстановиться, пройти все процедуры. Понятно, что это долгая и нехорошая травма. Мы от лица сборной желаем Вадиму восстановления. Всегда ждём его в сборной. Он у нас один из лидеров команды. Для него самое главное не падать духом. Такая футбольная судьба. Кто-то через это проходит, кто-то с этим не сталкивается. Раз такое произошло, надо морально собраться и восстановиться. Терпения Вадиму, чтобы потом с новыми силами приступить. Тем более он один из игроков 2008 года, кто является лидером, подаёт надежды на хорошее будущее в футболе», — сказал Коротаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

