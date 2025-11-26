Скидки
Главная Футбол Новости

Копенгаген — Кайрат: прямая трансляция матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 начнется в 20:45

«Копенгаген» — «Кайрат»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Копенгаген» (Дания) и «Кайрат» (Казахстан). Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26'     2:0 Дж. Ларссон – 59'     3:0 Роберт – 73'     3:1 Сатпаев – 81'     3:2 Байбек – 90'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
