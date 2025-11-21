Тренер сборной U18 Коротаев: Шилов профессионально подходил к своему спортивному будущему

Тренер сборной России U18 Станислав Коротаев высказался о футболисте «Зенита» Вадиме Шилове, который накануне на тренировке сине-бело-голубых получил травму передней крестообразной связки колена.

«Все травмы происходят неожиданно и на ровном месте. Возможно, все переходы между командами сыграли какую-то роль. Но Вадим — профессионал! Он физически всегда себя готовит, следит за питанием. В таком возрасте профессионально подходил к своему спортивному будущему. Я уверен, что всё будет нормально. Он пройдёт этот этап», — сказал Станислав Коротаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.