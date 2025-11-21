Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Тренер «Урала» Ромащенко назвал самые играющие команды Первой лиги

Комментарии

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко назвал лучшие команды Лиги Pari (Первой лиги) в игровом плане.

«Мне нравится, как играет «Челябинск», где работает мой хороший знакомый Роман Пилипчук. Симпатичный футбол демонстрирует «Волга», пускай и не занимает высоких мест, «Родина». Несмотря на все сложности, «Енисей» Андрея Тихонова — тоже достаточно игровая команда. В «Чайке» неплохие молодые футболисты. Все эти команды не боятся играть в футбол — с ними интересно. При этом я спокойно отношусь и к другим философиям игры. Футбол многообразен», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

