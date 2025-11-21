Скидки
Ушёл из жизни чемпион мира в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

Ушёл из жизни немецкий футболист Дитер Херцог в возрасте 79 лет. Об этом сообщил официальный сайт Бундеслиги.

«Дитер Херцог присоединился к дюссельдорфской «Фортуне» в 1970 году и быстро зарекомендовал себя как ведущая фигура в команде. За шесть лет он провёл за клуб 392 матча, в том числе 253 официальных, и забил 81 гол.

Его выступления принесли ему признание за пределами Дюссельдорфа. В 1974 году тренер сборной Германии Гельмут Шен вызвал его, и он был частью команды, которая в том же году выиграла чемпионат мира.

Даже после перехода в леверкузенский «Байер» его имя оставалось тесно связанным с дюссельдорфской «Фортуной». По случаю его 75-летия клуб чествовал его как «парня из Рура, ставшего чемпионом мира», — описание, которое идеально отражает как его жизненный путь, так и его характер», — написано в сообщении.

