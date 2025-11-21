Скидки
Вячеслав Федорищев огласил цель «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ

Вячеслав Федорищев огласил цель «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев определил цель «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. По словам чиновника, главное, чтобы «Крылья» радовали своей игрой болельщиков.

«Мы общаемся с главным тренером [«Крыльев Советов»] постоянно. Вижу, как он сам переживает, что не всё получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить. Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут. Цель — чтобы в этом сезоне в «Крыльях» сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков. При построении новой команды — а мы, по сути, её перестроили, — должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймём в конце сезона», — приводит слова Федорищева ТАСС.

После первого круга нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице.

