Главная Футбол Новости

Мультикаст матчей 4-го тура общего этапа Лиги конференций по футболу 2025/2026 начнется в 20:45

Начало видеотрансляции мультикаста матчей Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

27 ноября в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей первого игрового слота 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026.

Смотрите мультикаст здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

В 20:45 мск начнутся следующие игры:

«Хамрун Спартанс» — «Линкольн»;
«Ракув» — «Рапид» Вена;
«Лех» — «Лозанна»;
«Университатя» — «Майнц»;
«Сигма Оломоуц» — «Целе»;
«Зриньски» — «Хеккен»;
«Слован» Братислава — «Райо Вальекано»;
«Омония» — «Динамо» Киев;
«АЗ Алкмар» — «Шелбурн».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
