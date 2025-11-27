Начало видеотрансляции мультикаста матчей Лиги конференций

27 ноября в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей первого игрового слота 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026.
В 20:45 мск начнутся следующие игры:
«Хамрун Спартанс» — «Линкольн»;
«Ракув» — «Рапид» Вена;
«Лех» — «Лозанна»;
«Университатя» — «Майнц»;
«Сигма Оломоуц» — «Целе»;
«Зриньски» — «Хеккен»;
«Слован» Братислава — «Райо Вальекано»;
«Омония» — «Динамо» Киев;
«АЗ Алкмар» — «Шелбурн».
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
