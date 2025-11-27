Начало видеотрансляции мультикаста матчей Лиги конференций

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 ноября в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей первого игрового слота 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026.

В 20:45 мск начнутся следующие игры:

«Хамрун Спартанс» — «Линкольн»;

«Ракув» — «Рапид» Вена;

«Лех» — «Лозанна»;

«Университатя» — «Майнц»;

«Сигма Оломоуц» — «Целе»;

«Зриньски» — «Хеккен»;

«Слован» Братислава — «Райо Вальекано»;

«Омония» — «Динамо» Киев;

«АЗ Алкмар» — «Шелбурн».

