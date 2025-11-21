Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Ромащенко прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к молодым игрокам «Урала»

Ромащенко прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к молодым игрокам «Урала»
Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко отреагировал на новости об интересе к молодым футболистам его команды со стороны клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«У Воронова, Бондарева, Ишкова и других наших молодых футболистов есть все качества, чтобы в будущем стать высококлассными футболистами, а дальше всё зависит от них самих. В нашем тренировочном процессе много технических и тактических элементов, способствующих прогрессу молодых игроков. У нас вообще нет работы без мячей — даже беговая работа с мячами.

Мне отрадно, что клубы РПЛ следят за нашими игроками, равно как и за другими перспективными ребятами. Это оценка труда нашего штаба и игры команды, которая помогает развиваться и проявлять им свои лучшие качества. Здесь всё взаимосвязано. Меня это радует — значит, мы идём правильным путём», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
