Главная Футбол Новости

Сёмин: дерби «Спартак» — ЦСКА будет с изменениями, первое впечатление от работы Романова

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался в преддверии центрального матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Во-первых, эта встреча будет с большими изменениями. В первую очередь изменениями у «Спартака», они закономерны. Посмотрим, будет первое впечатление от работы нового молодого тренера в «Спартаке». Обычно эти матчи после сборных проходят очень сложно, потому что игроки приезжают из дальних стран, вместе не тренировались. Посмотрим, кто лучше с этим справится.

Предсказать что-то сложно, это две команды, которые борются на максимальном уровне. Будут полные трибуны. Предстоящий матч будет интересным. Будем смотреть и наблюдать. Предпочтение? Не могу сказать, кому отдам», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

