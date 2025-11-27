Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Страсбург — Кристал Пэлас: прямая трансляция матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций по футболу 2025/2026 начнется в 23:00

«Страсбург» — «Кристал Пэлас»: прямая видеотрансляция матча ЛК начнётся в 23:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 между клубами «Страсбург» (Франция) и «Кристал Пэлас» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Митчелл – 35'     1:1 Эмега – 53'     2:1 Эль-Мурабет – 77'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может вступить в борьбу за Марка Гехи — Daily Mail

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android