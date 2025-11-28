Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Холуд — Аль-Халидж: прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Короля по футболу 2025/2026 начнется в 17:50

Начало прямой видеотрансляции матча Кубка Короля «Аль-Холуд» — «Аль-Халидж»
28 ноября в 17:50 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Короля между футбольными клубами «Аль-Холуд» и «Аль-Халидж».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Кубок Короля . 1/4 финала
28 ноября 2025, пятница. 17:50 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
4 : 3
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Энрике – 3'     2:0 Маолида – 24'     2:1 Хамзи – 45+1'     3:1 Бахебри – 45+3'     3:2 Аль-Амри – 47'     4:2 Бакли – 83'     4:3 Пинас – 90+2'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Кубка Короля сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Кубка Короля сезона-2025/2026
Новости. Футбол
