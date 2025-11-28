Начало прямой видеотрансляции матча Кубка Короля «Аль-Холуд» — «Аль-Халидж»

28 ноября в 17:50 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Короля между футбольными клубами «Аль-Холуд» и «Аль-Халидж».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

