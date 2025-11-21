Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думал, что исправился». Андрей Мостовой — о невызове в сборную России в ноябре

«Думал, что исправился». Андрей Мостовой — о невызове в сборную России в ноябре
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал решение тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным не приглашать его в состав национальной команды в ноябре.

— Игроки сборной говорили, что удивились, не увидев вас в составе сборной. А вы сами?
— Мне много кто из ребят из сборной написал. Но я не знаю, что ответить — хорошая серия была перед матчами сборной, каждую из четырёх игр вроде неплохо провел, три забил, два отдал. На прошлых сборах национальной команды я понимал, почему не там, неудачный отрезок был. А тут думал, что исправился как будто бы, — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге, а следом уступила Чили (0:2) в Сочи.

Материалы по теме
Саусь: бразильские футболисты в «Зените» знают много русских матерных слов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android