«Думал, что исправился». Андрей Мостовой — о невызове в сборную России в ноябре

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал решение тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным не приглашать его в состав национальной команды в ноябре.

— Игроки сборной говорили, что удивились, не увидев вас в составе сборной. А вы сами?

— Мне много кто из ребят из сборной написал. Но я не знаю, что ответить — хорошая серия была перед матчами сборной, каждую из четырёх игр вроде неплохо провел, три забил, два отдал. На прошлых сборах национальной команды я понимал, почему не там, неудачный отрезок был. А тут думал, что исправился как будто бы, — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге, а следом уступила Чили (0:2) в Сочи.