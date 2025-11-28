Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Ахли — Аль-Кадисия: прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Короля по футболу 2025/2026 начнется в 20:30

Начало прямой видеотрансляции матча Кубка Короля «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия»
Комментарии

28 ноября в 20:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Короля между футбольными клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Кубок Короля . 1/4 финала
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 3
5 : 4
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
0:1 Ретеги – 11'     0:2 Киньонес – 30'     1:2 Тони – 36'     1:3 Ретеги – 45+4'     2:3 Атаньяна – 61'     3:3 Кессье – 73'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Кубка Короля сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Кубка Короля сезона-2025/2026
