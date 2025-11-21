Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Коул Палмер пропустит матчи с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за перелома пальца ноги

Коул Палмер пропустит матчи с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за перелома пальца ноги
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник его команды Коул Палмер не сможет помочь «синим» в матчах Лиги чемпионов и АПЛ с «Барселоной» и «Арсеналом» соответственно. По словам Марески, с футболистом произошёл несчастный случай — он сломал палец на ноге.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
«С «Бёрнли» Коул, вероятно, не сыграет. С «Барселоной» и «Арсеналом» точно нет. К сожалению, с ним произошёл несчастный случай. Он ударился пальцем ноги… Перелом.

Палмер почти оправился от травмы паха, но теперь у него возникла новая проблема», — приводит слова Марески журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

