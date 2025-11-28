Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Метц — Ренн: прямая трансляция матча 14-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнется в 22:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Метц» — «Ренн»
28 ноября в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Метц» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце.

Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 14-й тур
28 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Метц
Окончен
0 : 1
Ренн
0:1 Ронжье – 22'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
