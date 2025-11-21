«Время возвращать долги». Вратарь «Спартака» Максименко — о грядущем дерби с ЦСКА

Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался в преддверии дерби с ЦСКА. В частности, он вспомнил прошлый матч команд: тогда армейцы повели со счетом 3:0 в первом тайме, однако позже красно-белые отыграли два мяча (итоговый счет — 3:2 в пользу ЦСКА). Теперь «Спартак» и ЦСКА встретятся на «Лукойл Арене» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 22 ноября.

— Спустя время можешь объяснить, что случилось в дебюте гостевого матча с армейцами?

— В футболе бывает всякое — в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА — контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу. Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру.

Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги. Не считаю, что у нас есть какие-то серьезные игровые проблемы. Я не тренер и не аналитик. Но мы выиграли в четырех из пяти последних матчей, показывая, как мне кажется, качественный футбол, — приводит слова Максименко сайт «Спартака».