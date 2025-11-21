Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Время возвращать долги». Вратарь «Спартака» Максименко — о грядущем дерби с ЦСКА

«Время возвращать долги». Вратарь «Спартака» Максименко — о грядущем дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался в преддверии дерби с ЦСКА. В частности, он вспомнил прошлый матч команд: тогда армейцы повели со счетом 3:0 в первом тайме, однако позже красно-белые отыграли два мяча (итоговый счет — 3:2 в пользу ЦСКА). Теперь «Спартак» и ЦСКА встретятся на «Лукойл Арене» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Спустя время можешь объяснить, что случилось в дебюте гостевого матча с армейцами?

— В футболе бывает всякое — в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА — контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу. Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру.

Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги. Не считаю, что у нас есть какие-то серьезные игровые проблемы. Я не тренер и не аналитик. Но мы выиграли в четырех из пяти последних матчей, показывая, как мне кажется, качественный футбол, — приводит слова Максименко сайт «Спартака».

Материалы по теме
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android