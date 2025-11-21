Мирослав Ромащенко: Кострома даёт Первой лиге свою изюминку

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался в преддверии матча Лиги Pari (Первой лиги) с костромским «Спартаком».

«Кострома тоже даёт свою изюминку лиге. У них своя философия — и молодцы, что они её придерживаются. Это такой подзабытый стиль британского футбола. Соответственно, игроки подобраны под такой футбол. В «Спартаке» хорошо работает тренерский штаб, они грамотно используют сильные качества своих игроков. И такой подход тоже даёт результат. Да, за счёт большого количества длинных передач и высокой физической готовности эта команда немного выбивается из общего ряда. Но за ними интересно наблюдать и не менее интересно играть — таким методам тоже нужно уметь противодействовать», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.