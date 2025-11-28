«Метц» — «Ренн»: прямая видеотрансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 28 ноября, в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Метц» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Александр Головин рассказал, при предложениях каких клубов готов покинуть «Монако»

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: