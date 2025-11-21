Ромащенко: развивать молодёжь нужно в любом клубе — зачем мариновать таланты в дубле?

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о развитии молодых футболистов в екатеринбургском клубе.

«У нас достаточно много молодых, талантливых игроков — не только тех, кто выходит в стартовом составе или на замену, но и тех, которые пока только тренируются с первой командой. Мне нравится с ними работать и их развивать. Да, с одной стороны есть задача, но при этом у нас зачастую в старте выходит по два-три таких игрока. Пускай в каких-то моментах мы будем проседать, потому что молодости свойственна нестабильность. Но это не повод закрывать им дорогу и не давать играть. Они — будущее «Урала».

Развивать молодёжь нужно в любом клубе — это моё личное мнение. Я уверен, если в команде есть потенциально сильные, перспективные игроки, их как можно быстрее следует привлекать к тренировочному процессу основного состава. Зачем парня мариновать в дубле, когда ему нужно двигаться дальше? Безусловно, есть такое пожелание и от руководства клуба, но оно полностью совпадает с моей философией. Можем вспомнить, сколько было перспективных ребят в молодёжке «Спартака» и насколько органично они вливались в работу с основным составом. Самый яркий пример — Дзюба. Органично переходили на высокий профессиональный уровень Роман Шишкин, Федя Кудряшов, Александр Прудников и многие другие.

Похожий момент был в «Динамо»: когда к работе с основным составом был привлечён юный Зобнин, который впоследствии вырос в того Зобнина, которого мы все знаем. Опыт работы с молодыми у меня хороший, и в «Урале» я с удовольствием его применяю. Здесь тоже достаточно много одарённых ребят, обладающих определённым потенциалом. Это и Ишков, и Воронов, и Бондарев, и ряд других игроков. Можно посмотреть, насколько спрогрессировал за последнее время каждый из них. Отмечу также Бардачёва. Левоногий центральный защитник. Пусть он пришёл к нам в аренду из «Зенита», но, на мой взгляд, потенциально это игрок национальной сборной», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.