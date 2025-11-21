Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ромащенко рассказал, как легионеры «Урала» реагируют на длительные перелёты по России

Аудио-версия:
Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко рассказал, как иностранные футболисты из его команды реагируют на длительные перелёты по России.

«Перед перелётом в Хабаровск мы обсуждали, как на эту ситуацию отреагируют Лео и Мигел. Всё-таки Лео постарше, и ему было попроще себя подготовить к такому испытанию и не растеряться. А Мигел — молодой парень, в Португалии дальше трёх часов на автобусе никуда не ездил. Безусловно, с их стороны первое время было удивление. Но, что меня радует, ребята с пониманием, профессионально воспринимают новую реальность.

Любому человеку, не только иностранцу, нужно время для адаптации к новой команде, к партнёрам. У кого-то на это уходит больше времени, у кого-то — меньше. В случае с легионерами этот процесс затрудняет ещё и языковой барьер. Наш тренерский штаб с пониманием относится к этим моментам и делает всё возможное, чтобы новички как можно скорее почувствовали себя своими в команде. И в целом в «Урале» сложился отличный коллектив, где все ребята помогают друг другу», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

