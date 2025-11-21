Ромащенко рассказал, как легионеры «Урала» реагируют на длительные перелёты по России

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко рассказал, как иностранные футболисты из его команды реагируют на длительные перелёты по России.

«Перед перелётом в Хабаровск мы обсуждали, как на эту ситуацию отреагируют Лео и Мигел. Всё-таки Лео постарше, и ему было попроще себя подготовить к такому испытанию и не растеряться. А Мигел — молодой парень, в Португалии дальше трёх часов на автобусе никуда не ездил. Безусловно, с их стороны первое время было удивление. Но, что меня радует, ребята с пониманием, профессионально воспринимают новую реальность.

Любому человеку, не только иностранцу, нужно время для адаптации к новой команде, к партнёрам. У кого-то на это уходит больше времени, у кого-то — меньше. В случае с легионерами этот процесс затрудняет ещё и языковой барьер. Наш тренерский штаб с пониманием относится к этим моментам и делает всё возможное, чтобы новички как можно скорее почувствовали себя своими в команде. И в целом в «Урале» сложился отличный коллектив, где все ребята помогают друг другу», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.