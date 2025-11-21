«Легко никогда не бывает». Семак — о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Игра пройдёт 23 ноября.

— Впереди матч с «Пари НН», команда находится в нижней части турнирной таблицы. Насколько легко или сложно готовиться к соперникам, предматчевые расклады против которых как будто бы достаточно очевидны.

— Легко никогда не бывает. И все выездные матчи складываются для нас сложно. «Пари НН» — как раз команда, которая все свои очки взяла в домашних матчах. И по тем матчам, которые они играли против всех клубов без исключения, команда смотрелась очень хорошо. Это команда, которая любит, умеет и прессинговать, и играть в хороший контрпрессинг. Достаточно неплохие быстрые атаки, выбегают. Нас ждет интересный матч. Посмотрим, насколько мы сможем справиться, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».