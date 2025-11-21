Сёмин назвал преимущество ЦСКА над «Спартаком» в предстоящем дерби



Российский тренер Юрий Сёмин высказался о кадровых вопросах в ПФК ЦСКА в преддверии центрального матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейской командой и «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 16:45 мск.



«Если у ЦСКА в дерби будет играть Мойзес — это большое преимущество. Это защитник, который цементирует оборону ЦСКА. Игорь Акинфеев? Когда его нет, всегда хочется, чтобы он был. Но Тороп тоже хороший вратарь, который, конечно, не так стабилен. Может и выручить в отдельных матчах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.