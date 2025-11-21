Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин назвал преимущество ЦСКА над «Спартаком» в предстоящем дерби

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о кадровых вопросах в ПФК ЦСКА в преддверии центрального матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейской командой и «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если у ЦСКА в дерби будет играть Мойзес — это большое преимущество. Это защитник, который цементирует оборону ЦСКА. Игорь Акинфеев? Когда его нет, всегда хочется, чтобы он был. Но Тороп тоже хороший вратарь, который, конечно, не так стабилен. Может и выручить в отдельных матчах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

