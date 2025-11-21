Скидки
Андрей Мостовой — о шутках Карпина: это либо от большой любви, либо…

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал шутки главного тренера сборной России Валерия Карпина в свой адрес.

— У Валерия Георгиевича Карпина своеобразные шутки насчёт вас: то про вес, то про переход в «Динамо», то про самые большие скидки на вас на распродаже. Как футболисты относятся, когда тренер так шутит?
— Тут два варианта – это либо от большой любви, либо… Давайте остановимся на первом, — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

Мостовому 28 лет. В нынешнем сезоне крайний нападающий провёл 20 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.

