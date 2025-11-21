Семак ответил на вопрос о состоянии игроков «Зенита» после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии игроков своей команды после паузы на матчи сборных.

— Сергей Богданович, подошла к концу международная пауза, команда вернулась к подготовке к матчам чемпионата. Расскажите, в каком состоянии вернулись игроки национальных сборных, как себя чувствуют те, кто оставался в Петербурге?

— В обычном режиме вернулись все. Кто-то больше играл, кто-то меньше. Кто-то позже вернулся, кто-то раньше, поэтому для нас сейчас важно понять, кто в каком эмоциональном и функциональном состоянии находится, чтобы постараться сделать правильный выбор на нашу игру против «Пари НН», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».