Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Семак ответил на вопрос о состоянии игроков «Зенита» после паузы на матчи сборных

Семак ответил на вопрос о состоянии игроков «Зенита» после паузы на матчи сборных
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии игроков своей команды после паузы на матчи сборных.

— Сергей Богданович, подошла к концу международная пауза, команда вернулась к подготовке к матчам чемпионата. Расскажите, в каком состоянии вернулись игроки национальных сборных, как себя чувствуют те, кто оставался в Петербурге?
— В обычном режиме вернулись все. Кто-то больше играл, кто-то меньше. Кто-то позже вернулся, кто-то раньше, поэтому для нас сейчас важно понять, кто в каком эмоциональном и функциональном состоянии находится, чтобы постараться сделать правильный выбор на нашу игру против «Пари НН», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

