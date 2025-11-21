Ковтун: у «Спартака» появится мотивация в дерби с ЦСКА после смены тренера

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о предстоящем дерби красно-белых со столичным ЦСКА в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 22 ноября.

«По последним матчам ЦСКА в более оптимальном состоянии. Понятно, что есть игроки, которые были в сборной. Но командные действия у ЦСКА хорошие. Если забивают, то играют на результат. Есть у них небольшое преимущество. Но у «Спартака» смена тренера. Будут новые эмоции, появится мотивация. В плане эмоций «Спартак» будет в боевом состоянии», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.