Главный тренер «Балтики» Талалаев назвал незаменимого игрока своей команды

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко отозвался о голкипере своей команды Максиме Бориско, назвав его незаменимым. Вратарю 25 лет, за калининградцев он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиге Бориско провёл 15 матчей и пропустил семь мячей. Девять раз Максим покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Бориско не эмоционирует ярко после каких‑то эпизодов, ошибок или сумасшедших сейвов, которые не ожидаешь от него. Практически всегда стабилен.

Постоянно анализирует то, что происходит вокруг и делает правильные выводы. Макс своей работой и отношением добился того, что он незаменим», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».