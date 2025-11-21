Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Определён состав женской сборной России на товарищеские матчи с КНДР
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Юрием Красножаном назвал состав команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 22 ноября по 2 декабря в Пхеньяне (Северная Корея). Россиянки 27 и 30 ноября сыграют с командой Северной Кореи. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Состав женской сборной России:

Вратари: Юлия Гриченко («Зенит»), Варвара Дудорова («Чертаново»), Диана Пономарёва («Динамо»).

Защитницы: Елизавета Семёнова, Юлия Плешкова (обе – ЦСКА), Валентина Смирнова («Краснодар»), Владислава Буткевич, Алсу Абдуллина (обе – «Локомотив»), Ксения Олексюк («Чертаново»), Анна Кожникова («Спартак»), Вероника Куропаткина («Зенит»).

Полузащитницы: Марине Ачоян (ЦСКА), Дарина Ишмухаметова, Медея Жаркова, Ксения Джиникашвили, Наталья Трофимова (все – «Зенит»), Алина Шкалова («Чертаново»), Азалия Зальмиева, Ксения Долгова (обе – «Локомотив»), Кристина Комиссарова («Динамо»), Арина Шуба («Краснодар»).

Нападающие: Кира Петухова («Чертаново»), Татьяна Морина («Рязань-ВДВ»).

