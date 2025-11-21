Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Егор Титов: «Спартак» набрал ход, команде нужно набирать очки

Егор Титов: «Спартак» набрал ход, команде нужно набирать очки
Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов заявил, что красно-белым желательно набрать очки в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Спартаку» нужно набирать очки. Как я всегда говорил, в таких матчах можно сделать себе имя, болельщик запоминает всё в таких больших матчах — дубль, хет-трик, если повезёт, надолго остаётся в памяти. Мне кажется, что «Спартак» набрал ход, команда выиграла два последних матча по делу, было бы приятно, если бы мы говорили после игры, что «Спартак» тоже заслуженно победил», — приводит слова Титова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

