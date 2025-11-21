Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Губерниев: возможное отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Губерниев: возможное отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16:45.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Возможное отсутствие Акинфеева — естественно, это потеря для ЦСКА. Но там есть Тороп. Он тоже хороший вратарь. Понятно, что не великий, как Игорёк. Не думаю, что ЦСКА станет сильно слабее. У них хорошая оборона, сбалансированные линии, поэтому ЦСКА — фаворит дерби. Скорее всего, они и победят», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

