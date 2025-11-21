Губерниев: возможное отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16:45.

«Возможное отсутствие Акинфеева — естественно, это потеря для ЦСКА. Но там есть Тороп. Он тоже хороший вратарь. Понятно, что не великий, как Игорёк. Не думаю, что ЦСКА станет сильно слабее. У них хорошая оборона, сбалансированные линии, поэтому ЦСКА — фаворит дерби. Скорее всего, они и победят», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.