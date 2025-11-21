Скидки
Российский защитник Тихий расторг контракт с турецким «Сериком»

Российский защитник Тихий расторг контракт с турецким «Сериком»
Российский защитник Дмитрий Тихий заявил, что расторг контракт с турецким клубом «Серик Беледиеспор». В «Серик» Тихий перебрался только прошлым летом.

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву — тренируюсь по индивидуальной программе. Сейчас трансферное окно в России закрыто, но надеюсь зимой найти команду», — сообщил Тихий корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Во втором турецком дивизионе Дмитрий Тихий провёл семь матчей, не записав на свой счёт результативных действий.

