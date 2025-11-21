Дмитрий Тихий: за четыре с половиной месяца в «Серике» не получил ни одной зарплаты

Российский защитник Дмитрий Тихий заявил, что ему не платили в турецком «Серике». Ранее Тихий сообщил, что расторг контракт с клубом.

«Когда Сергей Николаевич Юран предложил поучаствовать в этом проекте, я долго не думал. Во-первых, давно и хорошо знаком с его требованиями и видением футбола — сотрудничали не в одной команде. Во-вторых, интересно было себя попробовать в первом турецком дивизионе. Всё, что хотел в спортивном отношении, я в «Серике» получил. Я открыл для себя новую лигу и регулярно играл — только три четыре матча пропустил из-за повреждения глазницы, но уже в последних играх вернулся на поле в маске.

В футбольном отношении всё было неплохо, а вот в финансовом… За четыре с половиной месяца я не получил ни одной зарплаты. У остальных ситуация примерно такая же. Ребята подходили к турецким руководителям клуба, задавали вопросы. В ответ каждый раз слышали: «Сейчас-сейчас, немного потерпите, всё заплатим». Мы продолжали играть, но всему есть предел. У многих семьи, дети. Поэтому я и принял решение разорвать контракт с «Сериком», — сообщил Тихий корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.