«Повторять не хочется». Андрей Мостовой — о втором месте «Зенита» в РПЛ в прошлом сезоне

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что не хотел бы вновь остаться без чемпионского титула Мир РПЛ. В прошлом сезоне «Зенита» стал вторым, титул выиграл «Краснодар».

— Лучший ваш сезон, но команда осталась без титула. Обидно?
— Впервые за все мои годы в «Зените» мы остались без чемпионства. У меня других то медалей, кроме золотых, не было. Конечно, как удар. Мы когда «Краснодар» разгромили 4:1, были уверены, что дожмём… А по итогу какое-то новое неприятное чувство. Поверьте, повторять не хочется, — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

В нынешнем сезоне Мостовой провёл 20 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.

