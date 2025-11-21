Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Матвей Кисляк: «Спартак» — ЦСКА — самое главное дерби страны, его смотрит вся Россия
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал игру с московским «Спартаком» самым главным дерби в России. В субботу, 22 ноября, армейцы сыграют с красно-белыми в матче 16-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«С самого детства так складывается, что «Спартак» — ЦСКА — самое главное дерби страны. Я много раз был на дерби и много раз смотрел по телевизору. Это тот матч, который объединяет всех российских болельщиков футбола. Его смотрят не только фанаты «Спартака» и ЦСКА, а вообще вся Россия. И даже те, кто не увлекается футболом», — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25).

