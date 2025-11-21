Губерниев: Романову нужно сильно постараться, чтобы воцариться на царство в «Спартаке»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» Вадиме Романове. Матч 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА станет для Романова первым в этой роли.

«Я жду, что ЦСКА будет фаворитом в дерби и победит «Спартак». Но если тренер «Спартака» Романов хочет воцариться на царство и всё-таки ходить в шапке Мономаха, как его царствующие однофамильцы, то, конечно, ему нужно очень сильно постараться.

Потому что «Спартак» сейчас опять будет приглашать иностранца. Но Шалимов, например, которому я доверяю, говорит, что Романов — очень толковый парень. Но ЦСКА — фаворит! Хотя футбол будет хороший», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.