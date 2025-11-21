Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев: Романову нужно сильно постараться, чтобы воцариться на царство в «Спартаке»

Губерниев: Романову нужно сильно постараться, чтобы воцариться на царство в «Спартаке»
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» Вадиме Романове. Матч 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА станет для Романова первым в этой роли.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я жду, что ЦСКА будет фаворитом в дерби и победит «Спартак». Но если тренер «Спартака» Романов хочет воцариться на царство и всё-таки ходить в шапке Мономаха, как его царствующие однофамильцы, то, конечно, ему нужно очень сильно постараться.

Потому что «Спартак» сейчас опять будет приглашать иностранца. Но Шалимов, например, которому я доверяю, говорит, что Романов — очень толковый парень. Но ЦСКА — фаворит! Хотя футбол будет хороший», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Губерниев: возможное отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android