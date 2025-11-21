Роман Ротенберг ответил, что пожелает Валерию Карпину после ухода из «Динамо»

Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг пожелал Валерию Карпину побед со сборной России после ухода главного тренера из футбольного «Динамо». Карпин покинул бело-голубых 17 ноября. Возглавил команду российский специалист прошлым летом. Первый круг Мир РПЛ «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице.

«Что пожелаю Валерию Карпину после ухода из «Динамо»? Пожелаю побед сборной России», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Сборную России Карпин возглавляет с 2021-го. В ноябре россияне провели два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге, а следом уступила Чили (0:2) в Сочи.