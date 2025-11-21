Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Мирослав Ромащенко оценил первый год экс-вратаря «Спартака» Селихова в «Урале»

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о подписании экс-голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Мы очень довольны его приглашением. Рады что вратарь такого уровня у нас в команде. Своей игрой он придаёт определённое спокойствие, надёжность и уверенность. Мне нравится, с каким настроением работает Александр. Сейчас у него неплохой период — дай бог, чтобы травмы, которые у него были ранее, остались позади. У нас вообще очень сбалансированная вратарская линия. И здесь, безусловно, стоить выделить грамотную работу тренера вратарей Андрея Шпилёва. Его подход к тренировочному процессу, взгляды — мне очень импонируют. С учётом современных тенденций мы регулярно интегрируем вратарей в часть игровых упражнений: различные игровые квадраты, позиционные игры, технику передач», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

