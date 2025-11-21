Андрей Мостовой объяснил свой оскорбительный заряд про «Спартак»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, почему прокричал неприличный заряд про московский «Спартак». Эпизод произошёл 25 мая 2025 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где состоялся матч легенд «Зенита», приуроченный к 100-летию клуба. Мостовой в окружении болельщиков зарядил оскорбительную кричалку про «Спартак». Отметим, что 3 июля 2025 года комитет по этике РФС оштрафовал Мостового на 75 тыс. рублей за нарушение статьи 15 регламента.

— Год у вас, конечно, получился… Ещё один скандал: вы на фанатской трибуне «Зенита» скандировали заряд, который некоторые болельщики «Спартака» посчитали оскорбительным. Эмоции? Глупость?

— Да и то, и другое, наверное. Но кто из нас не делал чего-то подобного в жизни? Мы не часто «Вираж» видим, и в первый раз с командой пошли на сектор, эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды. Похожие есть у всех клубов, на всех трибунах. Это не значит, что я неуважительно отношусь к каким-то командам. И если кого-то я обидел, ещё раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. С зарядом про «Спартак» получилось так, как получилось. Но это было для болельщиков, а не с намерением кого-то обидеть, — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

В нынешнем сезоне Мостовой провёл 20 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.