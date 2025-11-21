Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главный тренер «Урала» сформулировал задачи команды на сезон

Главный тренер «Урала» сформулировал задачи команды на сезон
Комментарии

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко сформулировал задачи екатеринбургской команды на текущий сезон.

«Цели ясны и понятны. Безусловно, наша задача — вернуться в элиту. Екатеринбург — прекрасный, красивый город. Здесь очень классные болельщики, которые постоянно в большом количестве приходят на домашние матчи и, несмотря на логистические проблемы, поддерживают команду на выезде. Плюс инфраструктура чемпионата мира — отличный стадион, базы в Екатеринбурге и Сысерти. Есть всё, чтобы команда была представлена в Премьер-Лиге. И руководство, тренерский штаб, игроки всё прекрасно понимают и желают только одного — сообща добиться поставленной цели», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

