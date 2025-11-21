Главный тренер «Урала» сформулировал задачи команды на сезон

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко сформулировал задачи екатеринбургской команды на текущий сезон.

«Цели ясны и понятны. Безусловно, наша задача — вернуться в элиту. Екатеринбург — прекрасный, красивый город. Здесь очень классные болельщики, которые постоянно в большом количестве приходят на домашние матчи и, несмотря на логистические проблемы, поддерживают команду на выезде. Плюс инфраструктура чемпионата мира — отличный стадион, базы в Екатеринбурге и Сысерти. Есть всё, чтобы команда была представлена в Премьер-Лиге. И руководство, тренерский штаб, игроки всё прекрасно понимают и желают только одного — сообща добиться поставленной цели», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.